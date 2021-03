Woningoverval in Tiel, politie zoekt getuigen

Het onderzoek naar de twee verdachten is nog in volle gang. Graag komt de politie in contact met bewoners die over informatie beschikken of getuige zijn geweest van het binnendringen in de woning. U kunt bellen met 0900-8844 of via M:0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het tipformulier onder aan deze pagina.



2021129793 SP