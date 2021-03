Aanhoudingen en hennepkwekerij ontmanteld

Rond 15.15 uur betrad de politie het huis. In twee slaapkamers werden in totaal 384 hennepplanten aangetroffen, waarvan 164 oogstrijp. De kwekerijen waren voorzien van professionele apparatuur. De planten zijn geruimd inclusief alle apparatuur. De twee bewoners zijn aangehouden op verdenking van het overtreden van de Opiumwet en zitten vast voor verhoor en onderzoek.

Een inspecteur van het energiebedrijf constateerde diefstal van stroom en kraanwater. De energiemaatschappij gaat aangifte doen van diefstal. Een auto van de bewoners is in beslag genomen in verband met een eventuele ontnemingsvordering. De dierenambulance is ingeschakeld om zich te ontfermen over de huisdieren van de bewoners.