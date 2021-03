Drie aanhoudingen na melding bedreiging met vuurwapen

Omstreeks 22:00 uur krijgen agenten een melding van een medewerker van Team Handhaving dat drie personen iemand in Slotermeer bedreigen met een mogelijk vuurwapen. Onderweg naar de melding zien de agenten drie personen, die voldoen aan het signalement, lopen ter hoogte van de Burgemeester Vening Meineszlaan. Bij het zien van de politie rennen de verdachten weg in de richting van de Van Gilsestraat. Tijdens het rennen gooit één van de verdachten een vuurwapen van zich af. Nadat alle drie verdachten zijn aangehouden wordt er dat wapen aangetroffen in de buurt van een geparkeerde voertuig. Onderzoek wijst later uit dat het een nepwapen betreft. Het rechercheteam heeft de zaak verder in onderzoek.