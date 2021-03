Meerdere aanhoudingen na mishandeling in Alblasserdam

Foto: stockfoto politie



Rond 15.15 uur parkeerde een man zijn auto op de Abraham Kuyperstraat in Alblasserdam. Direct toen hij uitstapte, werd zijn auto omsingeld door meerdere jongemannen die geld en zijn telefoon eisten. Het slachtoffer, een 47-jarige man uit Harderwijk, had geen geld bij zich en daarop reageerden de jongemannen agressief. De man werd mishandeld: hij werd geschopt en geslagen.



De jongens realiseerden zich blijkbaar dat er geen buit te halen viel bij deze man en renden daarom weg. Even later werd er na speurwerk van de politie acht aanhoudingen verricht. Later op de middag bleek dat twee daarvan er niets mee te maken hadden en die zijn dan ook heengezonden. De andere zes verdachten zitten nog vast. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Utrecht, drie 15-jarige jongens, een 14-jarige jongen en een 18-jarige jongen, allen uit Alblasserdam.



Getuigen gezocht

We komen graag met u in contact als u getuige was van deze mishandeling of als u hier meer over weet. Ook camerabeelden en/of dashboardcams zijn zeer welkom. Heeft u informatie? Bel naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook het onderstaande tipformulier invullen.