Hoogbejaarde vrouw slachtoffer van fraude met bankpas

Op vrijdagmiddag 19 maart jl. werd een 86-jarige bewoonster van een verpleeg- en verzorgingstehuis aan de Nieuwlandseweg in Arnemuiden op een gemene manier van haar pinpas beroofd. Diezelfde dag werd 500 euro van haar bankrekening gestolen. Het slachtoffer werd gebeld en kreeg te horen dat er een pakje onderweg was. Ze moest met de pinpas 1 euro betalen. Even later verscheen er een vrouw aan de deur met een enveloppe en een kastje. De gewiekste vrouw hielp bij het pinnen. Hiervoor nam ze de pinpas van het slachtoffer over en vroeg haar de pincode. Na het 'pinnen' overhandigde de vrouw de enveloppe en een bankpas. Toen de bejaarde vrouw even later in een winkel wilde afrekenen, bleek dat ze een pinpas van iemand anders had. Diezelfde middag werd bij een betaalautomaat vijfhonderd euro van de bankrekening gepind. Er was ook geen één euro afgeschreven!