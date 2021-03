Beschonken bestuurder rijdt veel te hard

De auto is aan de kant gezet op de A58 ter hoogte van Bergen op Zoom. Toen de agent de bestuurder, een 35-jarige man uit Ossendrecht, aansprak zag hij veel lege bierblikken in de auto liggen. Vanwege dit feit moest de bestuurder een blaastest doen. Hieruit bleek dat hij onder invloed van drank was.

De man is meegenomen naar het bureau waar hij een ademanalyse onderging. Hij bleek 925 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht uit te blazen. Er wordt proces-verbaal tegen de man opgemaakt voor alle strafbare feiten. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij kreeg een rijverbod.