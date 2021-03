Identiteit schutter Oudenbosch bekend

De politie was op zoek naar een man die op klaarlichte maandagmiddag 15 maart meerdere schoten loste in de Molenstraat in Oudenbosch. Nadat de bewegende beelden in het programma werden getoond meldde zich iemand die de identiteit van de gezochte schutter aan de politie doorgaf. De identiteit is inmiddels geverifieerd.

De politie geeft de man tot donderdagmiddag 12.00 uur de tijd om zichzelf te melden op het bureau. Zijn beeltenis is van de website verwijderd.