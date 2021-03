Onder invloed van drank en drugs

De man kreeg op de Bredaseweg in Roosendaal een stopteken van agenten die een controle wilden doen. Toen ze de man aanspraken roken ze een alcohollucht. Ze lieten de man blazen en deden een speekseltest bij hem. De tests wezen uit dat hij alcohol had gedronken en dat hij onder invloed was van amfetamine. Hierop is de man aangehouden.

Ook bleek uit onderzoek dat de auto waar de man in reed geen tenaamstelling had. De bestuurder heeft twee weken de tijd om aan te tonen dat de auto op zijn naam staat. De auto is in beslag genomen door de agenten.

De man is overgebracht naar het politiebureau. Daar heeft hij een verklaring afgelegd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed. Ook krijgt de man bekeuringen voor het rijden zonder geldig rijbewijs, het niet tonen van zijn identiteitsbewijs en het overtreden van de avondklok.

Na verhoor is de man heengezonden met een rijverbod van 24 uur.