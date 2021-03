Wapens aangetroffen na melding alerte getuige

Een getuige zag rond 22.30 uur twee personen in een auto zitten. Een van hen hield een vuurwapen in zijn handen. Hierop werd 112 gebeld. De politie startte direct een onderzoek en trof niet veel later in het desbetreffende voertuig een 37-jarige man uit Huijbergen aan. In de auto lagen diverse wapens zoals een vuurwapen en peppersspray. Hierop is de man aangehouden. De andere verdachte was een nabij gelegen woning binnen gegaan en werd daar aangehouden.