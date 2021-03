Politie houdt man met verward gedrag aan in Kollum

Kollum - De politie is donderdag met verschillende eenheden aanwezig geweest in Kollum. Halverwege de ochtend kwam een melding binnen van een man met verward gedrag in een pand aan de Voorstraat. Die melding was zodanig dat de politie met verschillende expertises in Kollum kwam. De man is in de middag aangehouden in een woning in Kollum. Niemand raakte gewond. Er was, op de verdachte na, niemand in de woning aanwezig.