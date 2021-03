Alerte dame voorkomt dat ze slachtoffer wordt van phishing

De alerte dame kreeg donderdag 18 maart een berichtje op haar telefoon dat afkomstig was van de bank. Daarin stond dat haar bankpas was verouderd en ook werd een link meegestuurd waarmee ze een nieuwe pas kon aanvragen. Toen mevrouw op de link klikte begon er iets te dagen. Doordat er de afgelopen maanden meermalen via diverse media wordt gewaarschuwd voor oplichters die zich voordoen als bankmedewerkers, besloot ze niet verder in te loggen op de site maar naar de bank te gaan.

Na contact met de bank bleek dat haar eigen bankpas buiten werking was en dat er een nieuwe pas was aangevraagd – echter was dit niet gebeurd door mevrouw zelf. De nieuw aangevraagde pas zou vermoedelijk 20 maart met de post worden bezorgd en werd direct geblokkeerd. Dat criminelen de bankpas hadden aangevraagd en van plan waren deze te onderscheppen, bleek zondagochtend 21 maart. De brievenbus van mevrouw was afgeplakt en er hing een briefje op met het verzoek aan de postbode om de post onder de deurmat te leggen. Mogelijk is de nieuwe bankpas inderdaad onder de deurmat gelegd en daar weggehaald door oplichters, want het slachtoffer heeft de bankpas niet ontvangen. Doordat hij al geblokkeerd was, konden de criminelen geen schade aanrichten op de rekening van mevrouw.

De politie is erg blij met het alerte handelen van de 83-jarige dame. ‘Deze vorm van oplichting is zo geraffineerd, het lijkt zo echt, dat veel mensen er in trappen. We waarschuwen veel maar desondanks worden nog veel mensen slachtoffers van deze criminelen. Gelukkig deze mevrouw niet, heel knap hoe zij gehandeld heeft’, zegt de agent die de zaak behandelt.