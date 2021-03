Via Meld Misdaad Anoniem kreeg de politie meerdere meldingen uit een wijk waar verschillende drugsgebruikers rond zouden lopen en waar zou worden gedeald. Aan de hand van deze meldingen is een onderzoek gestart. Uit dit onderzoek bleek dat er vanuit een huis aan de A.J. Vitringastraat werd gedeald. Tijdens de instap is een vuurwapen gevonden, is er een verdachte aangehouden en is contant geld en een auto in beslag genomen. De verdachte wordt vrijdag 26 maart 2021 voorgeleid en de politie doet verder onderzoek.

Meldingen via Meld Misdaad Anoniem

Uit dit onderzoek blijkt wederom hoe belangrijk het is dat mensen verdachte situaties melden. Zo’n melding kan dus ook anoniem via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem geeft uw gegevens niet door aan de politie.

2021129654