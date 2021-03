Drugs aangetroffen bij integrale controle

De controle was bedoeld om een volledig beeld te krijgen van de panden waarbij weinig of geen zicht is waarvoor deze worden gebruikt. Er is gekeken naar het naleven van de regels op het gebied van ruimtelijke ordening, brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving. De meeste bedrijven die zijn gecontroleerd houden zich aan de regels. Er werd goed meegewerkt en positief gereageerd op de controle. Naast het aantreffen van drugs was in een ander bedrijfspand sprake van illegale bewoning en zijn er kleine overtredingen aangetroffen op het gebied van bouwveiligheid, milieu en brandveiligheid. In het kader van het lopende onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan.