Flexteam houdt verdachten aan bij drugsactie

Rechercheurs van het Flexteam kreeg deze mannen in beeld na een uitgebreid onderzoek. Eind 2020 kwam het onderzoek op gang nadat er twee dealers van verdovende middelen werden aangehouden. Naast de aanhoudingen doorzochten we gelijktijdig vier woningen in Den Haag. Tijdens deze doorzoekingen troffen we onder andere verdovende middelen, versnijdingsmiddelen, een groot geldbedrag en een drugspers aan. De eerder aangehouden 32- jarige man uit België is inmiddels voorgeleid aan de rechter- commissaris en zit nog steeds vast. De andere mannen worden gehoord en zijn in verzekering gesteld.

Flexteam

Het Flexteam Den Haag Centrum wordt ingezet ter ondersteuning van de politieteams in het centrum van Den Haag en de (districts)recherche met onder andere korte en gerichte acties bij veiligheidsproblemen zoals drugsoverlast, woninginbraken, zakkenrollerij.

Ondermijnende criminaliteit

Criminelen die rijk worden door bijvoorbeeld drugshandel, voelen zich vaak onaantastbaar. Maar dat zijn ze niet. Overheidspartners als politie, gemeente, Openbaar Ministerie en Belastingdienst starten steeds meer onderzoeken om deze zware, ondermijnende criminaliteit aan te pakken.