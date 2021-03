Vijf aanhoudingen voor witwassen en handel in verdovende middelen

In het onderzoek naar de verdovende middelen, zijn later op de middag, twee woningen in Etten-Leur en een Loods in Zevenbergen doorzocht. Bij deze doorzoekingen zijn onder andere hennep gerelateerde goederen, hennep en contanten aangetroffen. In het totaal gaat het om 25 kilo Hennep en ruim 70.000 euro contact geld dat in beslag is genomen. Naast de Hennep en het geld zijn ook dure horloges en een derde voertuig in beslag genomen. Bij de woningen waren twee personen aanwezig, zij worden verdacht van witwassen. Een 40-jarige man en een 31-jarige vrouw, beide woonachtig in Etten-Leur, zijn overgebracht naar het cellencomplex. De vijf verdachten zitten vast en worden door de politie gehoord.