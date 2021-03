Start programmatische aanpak Landelijke Eenheid

‘Een bijzondere eenheid met zoveel specialistische taken vraagt onder andere om maatwerk in de bedrijfsvoering’, aldus Van den Berg. ‘Onze eenheid heeft, voortkomend uit haar vele specialismen, regelmatig andere en aanvullende middelen nodig. Het is noodzakelijk die afwijkende vraag en behoefte van de LE voortdurend en tijdig in beeld te brengen. Uiteraard hebben we hier als eenheid zelf een grote rol in. En dat geldt ook voor de beleidsdirecties en het Politiedienstencentrum (PDC) die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van het hele korps.’