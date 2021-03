Grote drugsvangst, dealers aangehouden

Na meerdere anonieme meldingen en overlastmeldingen uit de buurt over drugshandel startte de politie een onderzoek naar de activiteiten in een woning aan de Wapendragervlinder. Uit een combinatie van goede meldingen uit de buurt en politieonderzoek bleek dat er inderdaad drugs werden verhandeld vanuit de woning. In de nacht van zondag 14 maart kon de politie twee verdachten op heterdaad aanhouden, die een flinke hoeveelheid drugs bij zich hadden. Het gaat om een 38-jarige man uit Zoetermeer en een 41-jarige man uit Den Haag.

Op woensdag 24 maart 2021 werd gezien dat een man met een tas de woning verliet. Na controle bleek ook hij, een 39-jarige man uit Utrecht, veel drugs bij zich te hebben en werd aangehouden. Daarmee was er genoeg grond om een inval in de woning te doen en deze te doorzoeken. Twee mannen in de woning werden aangehouden, een 30-jarige man uit Bodegraven en een 36-jarige man uit Vleuten. In de woning zochten o.a. geld- en drugshonden mee. Er werden drugs en ruim 16.000 euro contant geld gevonden. De drugs en het geld werden in beslag genomen, naast twee auto’s. De woning werd door de burgemeester met spoed gesloten. Toch zagen getuigen later dat er mensen in de woning waren en belden de politie. Er bleken twee mannen in de woning, één van hen was een van de eerder aangehouden mannen in deze zaak. Deze 41-jarige man uit Den Haag had weer drugs bij zich en werd daarom weer aangehouden.

De politie doet verder onderzoek in deze zaak.

(foto is niet van deze doorzoeking)