Man gewond bij schietincident

Omstreeks 01.15 uur werd aangebeld bij een woning aan de Uitenboschstraat in Alkmaar. Op de stoep bleek een 37-jarige man uit de gemeente Schagen te staan die verwondingen had. Hij verklaarde kort daarvoor op de Strooijonkerstraat beschoten te zijn. Hierop was het slachtoffer hard weggerend en had bij een woning om hulp gevraagd.



De politie stelde een onderzoek in op de Strooijonkerstraat. Een verdachte werd niet meer aangetroffen. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie zet het onderzoek voort en roept getuigen, of mensen met mogelijke camerabeelden van de omgeving, op zich te melden.



2021060389