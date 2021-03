Ouderen vaak slachtoffer van oplichting

Verschijningsvormen en werkwijzen

Iemand doet zich via WhatsApp voor als familielid en verzoekt om snel geld over te maken;

Via een valse website wordt geprobeerd uw bank- of inloggegevens te achterhalen;

Een zogenaamde bankmedewerker vraagt aan u deur om uw bankpas.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele vormen waarin oplichting voorkomt. Het is goed om te beseffen dat oplichters op verschillende plekken actief zijn. Ze kunnen bij u aan de deur komen, u op straat aanspreken, telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen.

Bij oplichting gaat het altijd om bedrog waarbij zaken anders voorgesteld worden dan ze daadwerkelijk zijn. Oplichters beroven mensen van hun geld, bankpas, waardevolle spullen of gegevens door middel van smoesjes, die over het algemeen geloofwaardig overkomen. Ouderen zijn vaak doelwit van oplichters. Lees meer over de werkwijzen en preventietips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van oplichting.

Tips om oplichting te voorkomen

Hieronder staan per situatie tips uitgeschreven om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van oplichting. Bekijk ook de voorlichtingsvideo over cybercrime: https://www.youtube.com/watch?v=HOIfu1ham4M.

Aan de deur:

Blijf bij uw bezoek en verlaat de ruimte niet om iets te halen! Laat u niet afleiden.

Als u toch iemand binnen laat, sluit zelf de deur achter u, zodat er geen handlangers achter uw bezoek naar binnen kunnen sluipen.

Ga niet in op een verzoek van een onbekende (kind, nette vrouw/man) met een smoes, zoals vragen om een glaasje water, gebruik maken van de telefoon of het toilet, een bloemetje aannemen of een nieuwe bewoner die de kamer wil bekijken.

Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets heeft besteld en dit afgesproken is (pin dan op een veilige manier, laat u niet afleiden en scherm uw pincode goed af).

Geef aan niemand uw pinpas of pincode (ook niet aan bedrijven).

U kunt vragen naar een legitimatiebewijs, maar vertrouw er niet volledig op! Het is namelijk moeilijk om de echtheid ervan vast te stellen. Bel bij twijfel altijd naar het desbetreffende bedrijf.

Aan de telefoon:

Geef aan niemand uw pincode, ook niet aan iemand die zegt van de bank of van de politie te zijn. Zij zullen NOOIT bellen voor uw pinpas of pincode. Ook voor het blokkeren van uw bankrekening is geen pincode nodig.

Ga niet in op verkoopverhalen aan de telefoon en geef geen antwoord op allerlei persoonlijke vragen, maar hang op.

Op de computer:

Installeer niet zomaar een nieuw programma als iemand u daar telefonisch of per e-mail voor benadert.

Geef uw inlogcodes niet aan anderen.

Wees voorzichtig met het openen van e-mails van afzenders die u niet kent.

Ga niet in op e-mails die zeggen dat u iets gewonnen heeft.

Let op bij het doorklikken vanuit een e-mail naar een website of u wel op de juiste website komt.

Wees voorzichtig met het opgeven van uw persoonlijke gegevens op allerlei websites.

Check bij financiële zaken (bijvoorbeeld internetbankieren) of de website beveiligd is met een ‘slotje’ in de adresbalk.

Meer informatie

Kijk voor meer tips op politie.nl onder het thema ‘Preventietips’: https://www.politie.nl/themas/thema/preventietips.html. Daarnaast biedt AVRO TROS een actueel overzicht met voorkomende methodes: https://opgelicht.avrotros.nl/alerts.

Aangifte doen

Bent u toch slachtoffer geworden van oplichters? Doe dan aangifte via 0900-8844, bij een politiebureau of via internet.