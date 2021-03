Getuigen gezocht overval winkel Oude Binnenweg

Rond half kwam de melding binnen bij de politie van de eigenaar van de winkel dat hij kort daarvoor was overvallen. Een man dwong hem onder bedreiging van een wapen gedwongen geld af te geven, waarna hij de winkel verliet.

Er is direct een onderzoek gestart, agenten hebben in de omgeving uitgekeken naar de mogelijke overvaller. Daarnaast zijn er camerabeelden veilig gesteld en opgevraagd uit de omgeving van de winkel. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die donderdagochtend rond half elf iets hebben gezien. Om informatie te delen kun je bellen met 0900-8844, of via meld misdaad anoniem 0800-7000.