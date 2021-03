Brandstichter gearresteerd dankzij Burgernet

De politiemeldkamer kreeg rond 10.00 uur enkele meldingen van brandstichtingen in een portiek van het winkelcentrum en bij een andere winkel, beiden aan de Kennedylaan. Verder zou de man dreigen zichzelf in brand te steken. Hij had een rode jerrycan bij zich. Deelnemers van Burgernet kregen een melding om naar deze man uit te kijken en hem niet zelf te benaderen. De politie kreeg onmiddellijk een melding van een deelnemer dat de man in de Noordstraat liep. Een agent bevond zich in de buurt en zag de man met de jerrycan. Hij werd gelijk gearresteerd. In de jerrycan zaten enkele liters benzine. De 56-jarige man uit Terneuzen werd voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast en wordt vrijdag verhoord.