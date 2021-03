Opnieuw oplichter herkent na Opsporing Verzocht

De politie toonde in het opsporingsprogramma afbeeldingen van een man die duizenden euro’s inde bij een geldautomaat in Rotterdam. In totaal verdween bijna 5.000 euro in zijn zakken. Dit geld werd afhandig gemaakt van een vrouw uit Middelburg, die hierbij op 9 november jl. ‘geholpen’ werd door de zogenaamde ING-bank.

De politie kreeg de afgelopen dagen zes tips, welke bijna allemaal wezen in de richting van een 21-jarige man uit Rotterdam. Hij wordt later verhoord. Het opsporingsbericht met zijn afbeeldingen is van de website van de politie verwijderd.