Aanhouding verdachte avondklokrellen ’s-Hertogenbosch; Eindhovense verdachten herkenbaar getoond

Vier verdachten herkenbaar in Bureau Brabant

Vorige week deden we een oproep aan vier verdachten van de rellen in Eindhoven op zondag 24 januar om zich te melden. Daarbij werden hun beelden nog onherkenbaar getoond. Het viertal kreeg tot donderdag 25 maart de tijd om zich te melden. Deden ze dat niet, dan zouden ze herkenbaar worden getoond in de uitzending van Bureau Brabant op maandag 29 maart. Geen van de verdachten gaf gehoor aan deze oproep. Dat betekent dus dat zij herkenbaar te zien zijn in de komende uitzending van Bureau Brabant.

Help ons!

Het rechercheonderzoek draait nog op volle toeren. Eerder brachten we een groot aantal verdachten van de rellen in herkenbaar in beeld.

Bekijk de foto’s in ons eerdere bericht en help ons hen op te sporen.