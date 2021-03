Meerdere vuurwapens van straat gehaald

Eindhoven - 49 vuurwapens de straat af, dat was gisteren de fraaie uitkomst van een actief opsporingsonderzoek van de recherche. Een actie die begon in Eindhoven en later nog een vervolg kreeg in Roosendaal. Twee personen zijn bij de actie aangehouden en vastgezet.