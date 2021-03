Man met 3 miljoen euro aangehouden

Na binnengekomen informatie werd een 45-jarige man uit Oekraïne gecontroleerd op de Wiel Ringenlaan in Landgraaf (L). Rechercheurs van de Landelijk Recherche kwamen bij de man terecht door informatie uit het onderschepte SKY netwerk.

In de auto werden 3 grote boodschappentassen met geld aangetroffen. Deze stapels geld waren in verschillende coupures en met elastiekjes vastgemaakt. De man had geen duidelijke verklaring voor de pakken geld en werd aangehouden. De grote hoeveelheid geld werd vervoerd naar de Nederlandse Bank en daar geteld en kwam uit op een bedrag van 2.947.750 euro.

De man werd verhoord en had een vaag verhaal over het geld en de politie gaat er vanuit dat het crimineel geld is. Het onderzoek loopt nog en de 45-jarige Oekraïner is voorlopig in vrijheid gesteld.