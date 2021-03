Man komt om het leven bij eenzijdig verkeersongeval

Ter plaatse trof de politie een auto aan die door een eenzijdig verkeersongeval op het dak was terecht gekomen. Bij het ongeval kwam een van de inzittenden, een 23-jarige man uit Rijssen om het leven. De bestuurder en een andere inzittende raakten gewond. De bestuurder is een 22-jarige man uit Rijssen. De inzittende is een 22-jarige man uit Enter. Beiden werden met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.

(2021135629)