Getuigen gezocht: Straatroof Veenendaal

Nadat het 69-jarige slachtoffer geld pinde bij een pinautomaat tegenover de Jumbo aan de Doctor Slotemaker de Bruinestraat, deed ze nog boodschappen bij de nabijgelegen groenteboer. Vanaf daar is ze op haar fiets gestapt en richting de W.C. Beremansstraat gereden. Daar werd de vrouw beroofd van haar tas door een jongeman met kort haar. Ze kwam hierbij ten val, waarbij ze een hoofdwond opliep. De verdachte is op een scooter weggevlucht in de richting van de de W.C. Beeremansstraat.

Door een getuige werd een jongen op een scooter gezien die zich verdacht ophield bij de betreffende pinautomaat. Mogelijk dat de verdachte er al enige tijd stond.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien van deze brutale straatroof? Of heeft u videobeelden van het incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of maak gebruik van het onderstaande tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.