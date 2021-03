Scooterdieven door agenten uit hottub geplukt

De politiemeldkamer kreeg rond 20.15 uur een melding dat zojuist twee jongens in de Ostendestraat een scooter hadden gestolen. Ze reden weg richting de Wijngaardstraat. Een agent zag even later op de Spiegelstraat twee scooters rijden. Onmiddellijk was al duidelijk dat een van deze twee scooters zojuist was gestolen en dat de bestuurders bij elkaar hoorden. De scooters splitsten zich, waarop de agent de gestolen scooter achtervolgde. Deze raakte het voertuig kwijt in de buurt van de Beukenstraat. Daar werd de gestolen scooter even later teruggevonden, maar de bestuurder was 'm gevlogen.