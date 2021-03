Tilburger aangehouden op verdenking van bezit / handel soft- en harddrugs

Agenten controleerden de man en zijn auto op parkeerplaats De Blaak, langs de A58. Tijdens die controle roken ze een sterke hennepgeur. Bij nadere controle bleek de geur uit de auto te komen en hebben de agenten de controle geïntensiveerd. In een verborgen ruimte in de auto troffen ze meerdere grote gripzakken met daarin hennep en hasj aan. Elders in de auto troffen ze meerdere gripzakjes met daarin verschillende soorten harddrugs aan. De bestuurder van de auto, een 22-jarige Tilburger, is in de loop van de middag op het politiebureau aan de Karel Boddenweg aangehouden op verdenking van bezit van en handel in soft- en harddrugs en op verdenking van witwassen. Hij is voor nader onderzoek en verhoor ingesloten en zit nog vast.