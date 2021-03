Politie controleert binnenkomend verkeer en verricht drie aanhoudingen

Ook verrichten de politiemensen drie aanhoudingen: ze hielden een 23-jarige Roemeen en een 41-jarige Oekraïner aan op verdenking van identiteitsfraude. Beide mannen worden ervan verdacht gebruik te hebben gemaakt van een vals rijbewijs. Ook hielden ze een 29-jarige Pool aan op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De man, een beginnende bestuurder, bleek bij de controle naar alcohol te ruiken, onvast ter been te zijn, met dubbele tong te spreken en bloeddoorlopen ogen te hebben. Het lukte hem niet de ademanalyse te voltooien, waarna hij heeft meegewerkt aan een bloedonderzoek. Bovendien bleek uit de speekseltest dat de man vermoedelijk onder invloed van drugs was. Zijn rijbewijs is ingevorderd en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.