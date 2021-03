iPad terug via find my iPhone

Omstreeks 22.15 uur meldde de bewoner van een pand aan het Regioplein in Schagen dat hij ongewenst bezoek had gehad. Een man was zijn woning binnengekomen en had daar een iPad weggenomen. Het mindervalde slachtoffer had hem niet tegen kunnen houden. Het slachtoffer kon echter een goed signalement geven en bij een zoektocht in de omgeving werd de verdachte aangetroffen op de A.Mauvestraat. Hij bleek een iPad bij zich te hebben. Toen de eigenaar via ‘Find my iPhone’ een alarm af liet gaan, reageerde de iPad direct.

De verdachte verklaarde dat een ander de iPad had gestolen en dat hij alleen maar onderweg was naar de eigenaar om het apparaat terug te brengen. De verdachte werd echter herkend als de man die in de woning de iPad had gestolen.

De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2021061751