Zwaar onder invloed

Op zaterdagavond was de politie samen met een aantal toezichthouders van de gemeente Zaanstad aanwezig op de N264 in Westzaan. Er werd gecontroleerd op de avondklok en op het gebruik van alcohol en/of drugs in het verkeer. Omstreeks 21.35 uur zag de politie de verdachte rijden in een personenauto. Toen hij aan de kant was gezet, bleek de man vermoedelijk onder invloed van drugs te verkeren. Hij was direct agressief, niet aan te spreken en had pupillen ‘zo groot als schoteltjes’. De man kon maar met moeite uit zijn auto worden gehaald. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij weigerde mee te werken aan een speekseltest. Ook weigerde hij mee te werken aan een bloedproef. Deze weigering wordt aangemerkt als misdrijf.

Het rijbewijs van de man werd ingevorderd. Bovendien is er een vordering gedaan voor een onderzoek naar de rijvaardigheid van de verdachte.

2021061754