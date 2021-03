Drie aanhoudingen voor steekincident Tandwielstraat

Rond 14.30 uur kwam de melding van het steekincident aan de Tandwielstraat binnen. Een 24-jarige vrouw had meerdere steekwonden. Politie en ambulancepersoneel waren er snel en bekommerden zich om het slachtoffer. Ze had een steekwond in rug en arm en was in stabiele toestand toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Agenten spraken met getuigen en zochten meteen de buurt af. Even later hielden ze de drie verdachten aan. Ze zaten in twee auto's bij het Zuidplein. Het gaat om twee mannen, 26 en 30 jaar, uit Rotterdam. En een vrouw van 24 uit Spijkenisse. Ze zitten vast. Er ging een ruzie aan het steekincident vooraf en het vond plaats in de relationele sfeer.