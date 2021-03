Arrestatie diefstal keukenattribuut

Omstanders meldden dat vlak voor 03u00 (zomertijd) mogelijk een diefstal was gepleegd op het terrein van een tweedehandswinkel aan de Riethil. De politie kreeg een signalement door en deed buurtonderzoek. Agenten zagen in de Emerparklaan al snel een auto rijden waarvan de bestuurder voldeed aan het signalement. De bestuurder reed via de Schorsmolenstraat naar de Nieuwe Leuvenaarstraat en parkeerde daar de auto. Agenten arresteerden hem op verdenking van keukenapparatuur en namen de Airfryer in beslag. De verdachte zit vast voor nader verhoor.

