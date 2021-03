Twee gewonden na aanrijding

Twee wielrenners zijn voor medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht nadat zij zondag in de Loonse Hoek aangereden zijn door vermoedelijk twee auto’s. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De twee bestuurders, een 22-jarige man uit Utrecht en een 28-jarige man uit Amsterdam, zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2021-078039.