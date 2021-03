Politie zoekt getuigen overval op supermarkt

De mannen eisten geld en pakten ook rookwaren mee waarna ze de supermarkt weer verlieten. De mannen renden vervolgens rechtsaf in de richting van de Van Ruysbroekstraat en de Erasmusweg. De eigenaar is de mannen nog achterna gerend, maar verloor ze bij de oude brandweerkazerne uit het oog.



De recherche van het politiedistrict Den Haag Zuid verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844. Mogelijk hebben de mannen kort voor de overval in de buurt van de winkel rondgelopen.



Het signalement van de mannen is als volgt:

18 á 19 jaar

1.75 á 1.80 m

dun postuur

zwarte kleding

zwarte pet

zwarte tas