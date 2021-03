Beelden gevraagd van toerrit

Uit het onderzoek blijkt dat de aangehouden verdachten onderdeel uitmaakten van een gezelschap dat een georganiseerde toerrit maakte. Die rit kwam dus onder andere door Loon op Zand. We willen graag beelden hebben van het verloop van de hele toerrit van of deelnemers of van toeschouwers langs de rit.

Heeft u foto’s of camerabeelden van de toerrit meld dit dan, vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer erbij: 2021-078039.

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)