Politie pakt verkeersdelicten aan tijdens Streetgasm

Op het viaduct van de A58 bij de Schroeweg in Middelburg werden de snelheden van de auto's met een lasergun gecontroleerd. Zo reed een bestuurder 160 kilometer per uur, waar 100 kilometer per uur is toegestaan. Van deze automobilist werd zijn rijbewijs ingevorderd. De controle werd daarna verplaatst naar de Deltaweg. Daar stuitte de politie op een 48-jarige bestuurder uit Laren, die reed terwijl zondagmorgen zijn rijbewijs reeds was ingevorderd. Hij had op de A2 200 kilometer per uur gereden. Voor de neus van de agenten wisselde deze bestuurder met een andere man, maar het leed was toen al geschied. Deze 38-jarige man uit Heerhugowaard kreeg ook een bekeuring omdat hij volledig op de hoogte was van de invordering van het rijbewijs. Tegen beide mannen wordt proces-verbaal opgemaakt.