Poging overvallen snackbars, politie zoekt getuigen

De poging overval op vrijdag 15 januari 2021op de Peldenstraat vond plaats omstreeks 22:00 uur De verdachten dreigden met een wapen.

De poging overval op zaterdag 16 januari 2021 op de Kelderstraat vond plaats omstreeks 20:00 uur. Ook hierbij dreigden de verdachten met wapens en eisten geld. In beide gevallen zijn de verdachten er zonder buit vandoor gegaan. Voor de poging overval op de Peldenstraat is op 17 januari een 15-jarige verdachte uit Elsloo aangehouden. De politie onderzoekt of beide zaken met elkaar te maken hebben.

De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien. Om informatie te delen kunt u bellen met 0900-8844 of via meld misdaad anoniem 0800-7000