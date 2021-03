Alerte getuige waarschuwt politie na babbeltruc

Er bleek mogelijk sprake te zijn geweest van een babbeltruc waar de verdachten zich waarschijnlijk telefonisch en aan de deur hebben voorgedaan als bankmedewerkers. Hierbij heeft een bewoner aan de Oswaldusstraat zijn pinpas en pincode afgestaan. Door de verdachten is hierna een flink geldbedrag gepind. Even later kon de politie de verdachten aanhouden aan de Kilderseweg in Zeddam.

De verdachten komen alle drie uit Arnhem. Eén van hen is minderjarig, de andere twee zijn 18 en 20. Ze zitten nog vast.

Oproep

De politie is benieuwd of deze verdachten meer pogingen hebben gedaan in de omgeving. Heeft u mogelijk iets gezien of meegemaakt? Meld het ons dan via 0900 – 8844.

2021095042 ^JH