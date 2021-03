Dealers gearresteerd

Naar aanleiding van binnengekomen informatie stelde de politie een uitgebreid onderzoek in naar het gebruik van een telefoonnummer dat veelvuldig gebruikt werd voor het bestellen en leveren van drugs in Soest en omgeving. Tijdens een observatie in Soest zagen agenten hoe een persoon contact zocht met één van de twee verdachten. De manier waarop dit gebeurde leidde tot het vermoeden dat er drugs werd verhandeld.



Na de waarneming van de mogelijke drugstransactie werd eerst de koper gearresteerd. Het ging om een 52-jarige inwoner van Soest. De man die ervan wordt verdacht de drugs te hebben geleverd, is kort daarna aangehouden. Dit betreft een 22-jarige inwoner van Baarn. Hij was in het bezit van een hoeveelheid harddrugs en contant geld.