Pizzakoerier beroofd in Utrecht

De bezorger reed rond 22:15 uur met een bestelling naar een afgesproken adres. Daar aangekomen was de situatie ineens anders: de bestelling moest worden afgeleverd bij een kleine, zwarte auto. Maar de inzittenden van de auto waren niet van plan om te betalen. De jongen werd stevig vastgepakt en er werd aan de telefoon in zijn hand getrokken. De bezorger liet van schrik zijn spullen vallen.

De daders gingen er vervolgens met de bezorgtassen vol gas vandoor richting de Tigrisdreef. De politie heeft buurtonderzoek gedaan, maar dat heeft helaas niets opgeleverd. Mogelijk zijn er tóch mensen die iets hebben gezien.

De signalementen van de daders:

Bestuurder:

Jongen

Rode jas

Lang en tenger postuur

Getinte huid

Zwart haar

Bijrijder:

Jongen

Stevig postuur

Ongeveer 25 jaar

Lichte huidskleur, lichtblauwe ogen

Lichtblauwe spijkerbroek, grijs vest

Passagier, achterin:

Meisje

Normaal postuur

Ongeveer 25 jaar

Lichte huidskleur

Blond haar in een staartje

Tips?

Heeft u de auto of de verdachten gisteravond gezien? Of weet u weet het zijn? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Of via onderstaand tipformulier.