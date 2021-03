Getuigen gezocht poging straatroof Nieuwegein

Rond 23:00 uur liet het slachtoffer zijn hond uit in de wijk Jutphaas Wijkersloot toen er ineens twee jongens op een scooter opdoken. De twee bedreigden de man en eisten zijn portemonnee en telefoon. Het slachtoffer haalde hierop hard uit en raakte de bestuurder, waarna de twee er vandoor gingen richting de Noordstedeweg.

Signalementen

Dader 1, de bestuurder:

16-18 jaar

Licht getinte huidskleur

Jas met bontkraag

Zwart petje van Nike

Dader 2, die achterop zat:

16-18 jaar

Licht getinte huidskleur

Donkere trainingsbroek

Witte schoenen van Nike

Tips?

Omdat een van de jongens een flinke klap op zijn oogkas kreeg, kan het zijn dat daar iets van te zien is. Weet u meer over de verdachten of heeft u iets verdachts gezien bij het Nijpelsplantsoen? Of heeft u de jongens op de scooter zien rijden? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Of via onderstaand tipformulier.