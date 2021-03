Getuigen gezocht na schietincident

Een getuige vertelde dat bij het schietincident een andere auto betrokken was geweest en die reed - met de schutter - na het geweldsincident in onbekende richting weg. Agenten zochten in de omgeving naar de schutter en de vluchtauto, echter troffen zij die niet meer aan. Direct zette de politie de nabije omgeving af om op zoek te gaan naar sporen. De auto, waar het slachtoffer in zat toen hij werd beschoten, werd door agenten voor nader onderzoek in beslag genomen. Later op de avond doorzochten agenten een woning aan de Madernarode. Daarbij namen agenten diverse goederen in beslag.



De politie onderzoekt de aanleiding van het schietincident en zoekt de dader(s).



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Zoetermeer komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord van dit schietincident. Neem contact op via 0900-8844 of bel anoniem naar 0800-7000. Ook zijn wij op zoek naar camerabeelden waarop de dader(s), vluchtauto of vluchtroute te zien is. Deel uw informatie en camerabeelden via dit tipformulier en help ons met het opsporen van daders en daarmee dus het oplossen van dit misdrijf.