Hankenaar (34) aangehouden voor heling lasapparaat

Agenten kregen dinsdagavond 2 maart 2021 omstreeks 19.40 uur een melding dat een man op hen wachtte op de Keizer Napoleonweg. Daar vertelde hij aan de dienders dat op een verkoopsite op internet zijn onlangs gestolen lasapparaat te koop werd aangeboden door een inwoner van Hank. Hij herkende het aan specifieke kenmerken. Het was samen met ander gereedschap in februari 2021 uit zijn trekker met oplegger gestolen. Hij had geboden en een afspraak gemaakt met de verkoper. Hij is vervolgens in samenspraak met de politiemensen naar het opgegeven adres gereden. Nadat hij het lasapparaat inderdaad herkende als zijn eigendom heeft de politie de verkoper aangehouden ter zake heling. De 34-jarige verdachte deed afstand van het apparaat waarna het is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Bij de verdachte zijn verder geen gestolen goederen aangetroffen.