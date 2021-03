Hennepkweekruimtes in woningen geruimd

In de Van Roomenstraat in Roosendaal werd bij een controle vastgesteld dat er sprake was van stroomdiefstal. Agenten vonden in een kamer een kweekruimte met 101 plantenpotten. De hennep bleek al te zijn geoogst. Er is 88 gram hennep en ruim 6300 gram verzwaringsmiddel aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden.

Op Tholen in een huurwoning aan de Dalemsestraat was een kweekruimte met ruim 130 plantenpotten ingericht. Ook hier was de hennep reeds geoogst. De bewoner moet de huurwoning binnen een maand verlaten.