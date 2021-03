Man aangehouden na bedreiging met mes

Het 37-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat de verdachte voor haar deur stond met een mes. Hij maakte een verwarde indruk en was boos op haar omdat zij hem betoverd zou hebben. Hij had een mes in zijn handen waarmee hij stekende bewegingen in haar richting maakte. Ze probeerde de deur dicht te duwen en schreeuwde om hulp. Hierop kwam een andere bewoner tussen beiden waarna de verdachte naar buiten rende. Daar is de verdachte door de politie aangehouden. In het cellencomplex spuugde hij een arrestantenverzorger in het gezicht. De cipier heeft daarvan aangifte gedaan. De verdachte is in verzekering gesteld. Ook is contact opgenomen met de Crisisdienst.