Wie dumpte er bijna duizend liter vermoedelijk drugsafval?

Illegale dumpingen vinden vaak plaats in het donker. Het gaat vaak om grotere hoeveelheden die met bestelauto’s of soms kleine vrachtauto’s worden vervoerd. Wees alert als u een auto ziet op een niet voor de hand liggende plaats in het bos of buitengebied. Als u getuige bent van een illegale dumping, bel dan de politie via 112. Zorg wel dat uw eigen veiligheid voorop staat. Maak als het mogelijk is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen.

^SV 2021139847 / 2021139858