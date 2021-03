Verdachte fataal steekincident Julialaantje staat op beeld

Het rechercheteam deed onderzoek of er een samenhang was tussen het steekincident van 18 februari en eerdere incidenten die in de omgeving plaatsvonden. Rechercheurs onderzochten daarbij incidenten waarbij personen onverwachts zijn aangesproken, gevolgd of mogelijk zelfs bedreigd, al dan niet met een steekwapen. De politie vermoedt dat de verdachte, die op camerabeelden getoond wordt, al eerder in hetzelfde park een willekeurig slachtoffer heeft bedreigd met een mes. Dat slachtoffer raakte daarbij niet gewond.



SMS-bom

Na overleg met het Openbaar Ministerie verstuurt de politie een SMS-bom. Dat houdt in dat alle mobiele nummers, die rond het steekincident in de buurt van het Julialaantje waren, een bericht ontvangen. In dit SMS-bericht vraagt de politie aandacht voor de uitzendingen van de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht. Daarnaast roept de politie ook via Burgernet en de sociale media op om te kijken naar de beelden van de verdachte in deze opsporingsprogramma’s.



Opsporingsprogramma’s

Team West wordt dinsdag 30 maart uitgezonden vanaf 17.00 uur en wordt om het hele uur herhaald. Ook op woensdag 31 maart is Team West nog meerdere malen terug te kijken. Opsporing Verzocht is dinsdagavond 30 maart om 21.20 uur te zien op NPO1. Opsporing Verzocht wordt op woensdagmiddag 31 maart om 13.35 uur op NPO1 herhaald.



Getuigen

De politie ontving ruim veertig tips die allemaal onderzocht zijn. En nog steeds zoeken rechercheurs getuigen die iets gezien hebben van dit steekincident. Alle informatie, hoe klein dan ook, is voor het onderzoeksteam van groot belang. Neem direct contact op met de opsporingstiplijn via het telefoonnummer 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.