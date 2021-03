Verdachten avondklokrellen in Team West

Avondklokrellen - Den Haag

Op zondag 24 januari rond 21.00 uur vonden er rellen plaats rond de avondklok. Op de Vaillantlaan zijn er ramen vernield van een restaurant en een woongroep. In de uitzending tonen we camerabeelden van een man die met een moker de ramen inslaat. Deze man kwam vanaf het dak van een blauwe BMW met een witte kentekenplaat. Op de beelden zien we dat een andere man de moker uit de achterbak van de auto haalt en deze doorgeeft aan de man die de ramen vernielt. Na de vernielingen loopt de man met de moker weg richting De Put.

Fataal steekincident - Rijswijk

Een 26-jarige man uit Den Haag werd donderdag 18 februari rond 13.00 uur op het Julialaantje vlakbij revalidatiecentrum Westhoff neergestoken. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een Team Grootschalige Opsporing wil achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze daad. Vanavond tonen we in de opsporingsprogramma’s beelden van de verdachte.

Mishandeling - Den Haag

Op woensdag 27 januari rond 16.30 uur vond er een mishandeling plaats op het Gouveneurplein in Den Haag. Nadat de latere slachtoffers, een man en een vrouw, in een supermarkt een opmerking maakten tegen een mevrouw, ontstond er een woordenwisseling. Buiten de supermarkt werden ze door een onbekende man mishandeld. Na de mishandeling liep de verdachte weg in de richting van de Van Koetsveldstraat. In de uitzending ziet u beelden van de verdachte.

Podcast cold case Hans Schonewille - Leiden

Vanavond komt Opsporing Verzocht vanaf 20.00 uur met de tweede aflevering van de 6-delige wekelijkse podcastserie in deze zaak. Deze podcastserie is te beluisteren op www.opsporingverzocht.nl/podcast. In deze zaak heeft de hoofdofficier van justitie in Den Haag een beloning uitgeloofd van 30.000 euro voor de tip die leidt naar de oplossing in deze zaak.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag 31 maart wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Opsporing Verzocht: iedere dinsdag rond 21.20 uur op NPO1 en wordt herhaald op woensdag 31 maart op NPO1 om 13.25 uur.